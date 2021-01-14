Украина увеличит мощность теле- и радиовещания на неподконтрольный Донбасс

Напомним, в мае 2020 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым разрешается вещание государственного канала «Дом» на оккупированный Донбасс и Крым.



Отметим, что телеканал «Дом» на данный момент не может вещать онлайн, так как использует заимствованный медиаконтент. Программы собственного производства выходят на его YouTube-канале.



В 2020 году на базе телеканала иновещания Украины UATV создали телеканал «Дом», который вещает на временно неподконтрольные территории страны. Вещание канала на Донбасс и Крым началось в тестовом режиме с марта прошлого года.