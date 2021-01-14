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Украина увеличит мощность теле- и радиовещания на неподконтрольный Донбасс

14 января 2021, 17:23

Украина увеличит мощность теле- и радиовещания на неподконтрольный Донбасс

Украина намерена увеличить мощность теле- и радиовещания на оккупированный Донбасс. Более мощные передатчики установят на линии разграничения. Об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Сообщается, что сегодня Нацсовет удовлетворил просьбу Национальной общественной телерадиокомпании Украины по увеличению мощностей передатчиков на четырех частотах в городе Горняк Донецкой области.

Согласно принятому решению, будут использоваться более мощные передатчики на таких частотах: 90,7 МГц — «Украинское радио», 95,3 МГц — «Радіо Промінь», 95,7 МГц — «Голос Донбасса», 102,6 МГц — «Радио Культура».

Кроме того, телеканалу «Первый западный» продлили лицензию на вещание в селе Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области.

Напомним, в мае 2020 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым разрешается вещание государственного канала «Дом» на оккупированный Донбасс и Крым. 

Отметим, что телеканал «Дом» на данный момент не может вещать онлайн, так как использует заимствованный медиаконтент. Программы собственного производства выходят на его YouTube-канале.

В 2020 году на базе телеканала иновещания Украины UATV создали телеканал «Дом», который вещает на временно неподконтрольные территории страны. Вещание канала на Донбасс и Крым началось в тестовом режиме с марта прошлого года.

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