Украина увеличит мощность теле- и радиовещания на неподконтрольный Донбасс

Украина намерена увеличить мощность теле- и радиовещания на оккупированный Донбасс. Более мощные передатчики установят на линии разграничения. Об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.
Сообщается, что сегодня Нацсовет удовлетворил просьбу Национальной общественной телерадиокомпании Украины по увеличению мощностей передатчиков на четырех частотах в городе Горняк Донецкой области.
Согласно принятому решению, будут использоваться более мощные передатчики на таких частотах: 90,7 МГц — «Украинское радио», 95,3 МГц — «Радіо Промінь», 95,7 МГц — «Голос Донбасса», 102,6 МГц — «Радио Культура».
Кроме того, телеканалу «Первый западный» продлили лицензию на вещание в селе Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области.
Напомним, в мае 2020 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, которым разрешается вещание государственного канала «Дом» на оккупированный Донбасс и Крым.
Отметим, что телеканал «Дом» на данный момент не может вещать онлайн, так как использует заимствованный медиаконтент. Программы собственного производства выходят на его YouTube-канале.
В 2020 году на базе телеканала иновещания Украины UATV создали телеканал «Дом», который вещает на временно неподконтрольные территории страны. Вещание канала на Донбасс и Крым началось в тестовом режиме с марта прошлого года.