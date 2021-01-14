«ДНР» назвала число пенсионеров. Их количество уменьшилось

На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области зарегистрировано 670,3 тысячи пенсионеров. Такие данные привоит «минэкономразвития ДНР» в опубликованном сегодня докладе.



Указано, что это информация по состоянию на 1 октября 2020 года.



В расчете на 1000 человек постоянного населения в ОРДО приходится 295 пенсионеров.



В докладе подчеркивается, что средний размер пенсии составил 7 337 рублей (2 700 гривен). Это на 20,5% больше, чем годом ранее (6 089 рублей).



Исходя из данных «ДНР», которые находятся в открытом доступе, число пенсионеров немного уменьшилось в сравнении с 2018 годом, когда на учете было 674 тысячи пенсионеров (данные за 2019 год найти не удалось).



В 2017 году на учете у «ДНР» было 679,9 тысячи пенсионеров, в 2016 году — 676,1 тысячи, а в 2015 году насчитывалось 659,4 тысячи человек, получающих местную пенсию.