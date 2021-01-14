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Боевики с начала суток нарушили режим «тишины» вблизи Водяного и Мариинки

14 января 2021, 18:06

Боевики с начала суток нарушили режим «тишины» вблизи Водяного и Мариинки

С начала суток пророссийские боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, недалеко от Водяного боевики вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов. Таеже возле Марьинки противник совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия и гранатомета. Украинские военные не пострадали.

Подчеркивается, что о фактах нарушения режима прекращения огня оповещены представители ОБСЕ.

С 27 июля по 11 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности не менее 5 836 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе установлено 2 539 взрывов, 686 пролетевших неопределенных боеприпасов, 79 вспышек дульного пламени и 54 осветительные ракеты, а также не менее 2 478 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

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