Боевики с начала суток нарушили режим «тишины» вблизи Водяного и Мариинки

С начала суток пророссийские боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Так, недалеко от Водяного боевики вели огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов. Таеже возле Марьинки противник совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия и гранатомета. Украинские военные не пострадали.



Подчеркивается, что о фактах нарушения режима прекращения огня оповещены представители ОБСЕ.

С 27 июля по 11 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности не менее 5 836 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе установлено 2 539 взрывов, 686 пролетевших неопределенных боеприпасов, 79 вспышек дульного пламени и 54 осветительные ракеты, а также не менее 2 478 очередей и выстрелов.



Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.