Кулеба: Вакцинация украинцев «Спутником V» и поставка воды в Крым в Нормандском формате не обсуждаются

Прорывов на встрече советников лидеров нормандской четверки в Берлине не было. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Прорывов не было, но атмосфера разговора была немного лучше, чем на предыдущих встречах», — написал глава украинского внешнеполитического ведомства во время сессии вопросов и ответов в Twitter.



На вопрос, могут ли представители Украины в Нормандском формате договориться с российской стороной о таких уступках, как вакцинация украинцев российским препаратом «Спутник V» или о поставке воды в оккупированный Крым, Кулеба ответил, что такие уступки не обсуждаются.

Политические советники лидеров стран нормандского формата (Германия, Франция, Украина, Россия) 12 января провели очередную встречу в Берлине.



Представитель России на переговорах «нормандских советников» Дмитрий Козак заявил, что по итогам сегодняшних консультаций в Берлине «похвастаться нечем». У Зеленского назвали дискуссию советников в нормандском формате непростой, но конструктивной.