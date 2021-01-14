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Гордон: Зеленский знал об интервью со Стрелковым и Поклонской. У президента отрицают

14 января 2021, 21:33

Гордон: Зеленский знал об интервью со Стрелковым и Поклонской. У президента отрицают

Журналист Дмитрий Гордон в интервью hromadske заявил, что президент Владимир Зеленский заранее знал о том, что он будет записывать интервью с бывшим главарем боевиков «ДНР» Игорем Гиркиним и так называемым бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской. У президента это отрицают.

Журналист неоднократно подчеркивал, что интервью с Гиркиним и Поклонской, обнародованные в мае 2020-го, он записал «в содружестве» со спецслужбами Украины.

«Я впервые об этом говорю: президент все это знал за полтора месяца до реализации. Он был посвящен в детали операции», — отметил Гордон.

Ранее в СБУ отвечали, что не работали с Гордоном в рамках интервью с Гиркиним. Но Офис генпрокурора материалы разговора назвал «ценной информацией» и в итоге приобщил к делу: в июне 2020-го Офис Генпрокурора сообщил о подозрении Гиркину. Его объявили в розыск и разрешили привести в суд.

«Гиркин и Поклонская — не просто интересные персонажи, они очень интересны. В их интервью ответы на вопросы, которые мучают любого нормального человека: что случилось с нашей страной в 2014 году. Теперь это уже понятно, и все, кто должен был объяснить, объяснили: это была спецоперация украинских спецслужб, в частности Главного управления разведки. И это подтверждает утечку информации с материалами моей переписки с начальником ГУР генералом Василием Бурбо перед интервью», — рассказал Гордон.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии hromadske опровергла заявление Гордона.

«Для Владимира Зеленского было таким же удивлением узнать об указанных вами интервью, как и для всей украинской общественности. Определять, есть ли в деятельности журналистов элементы нарушения Конституции, должны правоохранительные органы», — отметила она.

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