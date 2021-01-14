По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 января

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 587 заболевших коронавирусом. Из-за осложнений умерли восемь пациентов. С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявили 40 506 случаев заболевания, из которых 31 250 человек выздоровели, 753 — умерли.



Группировка «ДНР» за минувшие сутки зафиксировала 341 новый случай инфицирования. Вследствие осложнений от коронавируса умерли 25 человек. В целом «ДНР» признала 17 158 заболевших коронавирусом. Их них 9 999 человек выздоровели, 1 514 умерли. Продолжают болеть 5645 пациентов.



За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 214 случаев инфицирования коронавирусом. Из-за осложнений умерли три пациента. В целом, диагноз коронавирус подтвержден у 12 604 человек. Из них выздоровели — 9136, лечатся — 3123, умерли 345 человек.



В отдельных районах Луганской области зафиксировано девять новых случаев инфицирования COVID-19. Кроме того, один ранее заболевший скончался. Об этом заявили в так называемом «минздраве» группировки «ЛНР». Всего с начала пандемии группировка признала 2 289 заболевших коронавирусом. При этом 1 882 человек выздоровели, а 200 человек скончались.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Общество



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подтвердил подготовку к началу вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Она должна начаться в январе.



На подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях существует практика, когда арестованный может выйти на волю, заплатив взятку сотрудникам «МГБ». Также есть возможность за деньги попасть в список на обмен с Украиной. Об этом изданию «Проект» рассказали бывшие узники.



По данным «Восточной правозащитной группы», на оккупированном Донбассе выдали почти 442 тысяч российских паспортов и более 1,2 миллиона так называемых паспортов группировок «Л-ДНР». За прошлый год количество выданных документов увеличилось из-за закрытых пропускных пунктов.



Боевые действия



Наблюдатели миссии ОБСЕ не смогли уточнить информацию о разрушениях в школе под Луганском, так как работники учреждении не пустили их в здание без разрешения боевиков.

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