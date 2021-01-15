Сутки на Донбассе: обстрелы и ранение бойца ВСУ

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинский военнослужащий был ранен. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Как уточняется, рядом с населенным пунктом Гнутово, вооруженные незаконные формирования открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вследствие обстрелов украинский военный получил легкое осколочное ранение, его доставили в больницу.



В штабе подчеркнули, что украинские войска несколько раз открывали ответный огонь.



В свою очередь группировка «ДНР» сообщает о трех случаях обстрела позиций своих боевиков. Там рассказали, что под огонь попали окрестности сел Ленинское и Коминтерново. Подчеркивается, что огонь велся со стороны Водяного и Гнутово.



Еще один обстрел боевики зафиксировали в направлении Старомихайловки на западе Донецка.



С 27 июля 2020 года и до 13 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 5 970 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Это в том числе 2 586 взрывов, 736 пролетевших неопределенных боеприпасов, 79 вспышек дульного пламени, 54 осветительные ракеты и не менее 2 515 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.