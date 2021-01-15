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«ДНР»: 20 смертей и 176 новых случаев заражения COVID-19

15 января 2021, 10:28

«ДНР»: 20 смертей и 176 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки так называемый минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал 176 случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнений умерли 20 пациентов.

Всего с начала пандемии «ДНР» признала 17 334 случая заболевания коронавирусом. Из них на лечении находятся 5 748 пациентов, 10 52 человека выписаны, 1 534 скончались.

За сутки выявлено 94 случая пневмоний, на 12 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 73. Всего на лечении 1768 пациентов с пневмониями, из них 676 на кислородной поддержке (+33 за сутки).

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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