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На Донетчине задержали группу, которая присвоила 1,4 млн гривен соцвыплат умерших пенсионеров

15 января 2021, 11:06

На Донетчине задержали группу, которая присвоила 1,4 млн гривен соцвыплат умерших пенсионеров

Житель Бахмута, двое жительниц Дружковки и Славянска подозреваются в завладении соцвыплатами умерших пенсионеров на сумму более 1,4 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облпрокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что с мая 2019 года по март 2020 мужчина получал от жителей оккупированной территории Донецкой области копии документов умерших там пенсионеров.

«Вместе с женой он подделывал решения суда об установлении факта смерти и предоставлял их сообщнице — работнице Дружковского отдела Государственной регистрации актов гражданского состояния Восточного межрегионального управления министерства юстиции, которая выдавала свидетельства о смерти», — говорится в сообщении.

В дальнейшем подозреваемый оформлял у нотариуса доверенности якобы от родственников умерших. На основании поддельных документов он получал пенсионные начисления за три года и денежную помощь на погребение, выяснили правоохранители.

Действия злоумышленников квалифицированы по 4. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины, ч. 2 ст. 28 (по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, ч. Ч. 1, 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, ч. Ч. 1, 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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