СБУ сообщила о подозрении двум боевикам НВФ «Сомали» и «Кольчуга»

Служба безопасности Украины разоблачила и задокументировала противоправную деятельность двух боевиков незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Следователи и оперативники СБУ установили, что фигуранты в 2014-2015 годах по собственной инициативе присоединились к военным формированиям пророссийских террористов, известных как "Сомали" и "Кольчуга"», — говорится в сообщении.



По данным украинской спецслужбы, сейчас один из боевиков, бывший украинский милиционер, является заместителем начальника штаба так называемого «Отдельного мотострелкового гвардейского (штурмового) "Иловайского" батальона». Второй в звании «майор» продолжает службу в должности начальника подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты незаконной «Гвардейской оперативно-тактической группы «Кольчуга».



Следователи госбезопасности сообщили обоим боевикам о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.



Следствие продолжается под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.