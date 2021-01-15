Суд в Киеве рассмотрит дело против Жириновского за финансирование боевиков «Л-ДНР»

Шевченковский районный суд Киева 19 января начнет рассмотрение дела в отношении депутата Госдумы России Владимира Жириновского по обвинению в финансировании боевиков «Л-ДНР». Об этом говорится в сообщении на сайте суда.



Российский депутат обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 27, частью третьей статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма, виды соучастников).



Также по делу его соучастниками проходят Михаил Дегтярев и Алексей Диденко.



Подготовительное судебное заседание по указанному уголовному производству состоится 19 января в 10:00.



В 2018 году Генеральная прокуратура передала в суд обвинение депутата Государственной Думы России, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского в финансировании боевиков на Донбассе.