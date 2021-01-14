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Под Луганском поселки остались без газа из-за аварии. «ЛНР» заявила о диверсии

Обновлено
15 января 2021, 16:25

Под Луганском поселки остались без газа из-за аварии. «ЛНР» заявила о диверсии

Обновлено. «МГБ» группировки «ЛНР» выпустило сообщение, в котором утверждается, что авария на газопроводе «Лутугино-Хрящеватое» произошла в результате подрыва, устроенного неизвестными лицами. По факту случившегося открыто «уголовное дело» по статье «Диверсия». Без газа остались 12680 абонентов и 18 социальных объектов.

Газоснабжение части Лутугинского района под Луганском приостановлено из-за аварии на газопроводе. Об этом сообщает подконтрольная группировке «ЛНР» районная «администрация».

Авария на газопроводе высокого давления в районе села Глафировка произошла сегодня утром. В связи с этим прекращена подача природного газа в Лутугино, поселки городского типа Белореченский, Георгиевка, Ленина, Успенка, Врубовский, Челюскинец, поселок Лесное, а также на улицу Знаменка в селе Роскошное.

Местные жители в соцсетях писали, что видели зарево, вызванное горящим газом. 

В «администрации» добавили, что о пуске газа будет сообщено после устранения аварии и призвали потребителей перекрыть вентили у газовых приборов.

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