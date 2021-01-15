У жителя Северодонецка изъяли более 6 кг взрывчатки

Жителя Северодонецка задержали по подозрению в сбыте взрывчатки на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облпрокуратуры.



Во время обыска правоохранители нашли у 43-летнего мужчины 6,5 кг нитроцеллюлозных взрывчатых веществ — артиллерийского пороха и денежные средства.



Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении в приобретении, хранении и сбыте взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст.263 УК Украины).



В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.



«В связи с тем, что преступление входит в категорию уголовных преступлений против общественной безопасности, областная прокуратура будет настаивать на взятии гражданина под стражу», — отметили в прокуратуре.



В случае доказательства вины, подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.