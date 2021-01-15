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Зеленский поговорил с Меркель о координации усилий по Донбассу

15 января 2021, 17:28

Зеленский поговорил с Меркель о координации усилий по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель действия, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе. В своем Twitter глава государства назвал Германию «надежным другом и партнером» для Украины.

«Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе», - написал Зеленский в соцсети.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в своем Twitter, что это уже 14-е по счету переговоры лидеров двух государств. Он назвал это «очередным свидетельством беспрецедентной интенсивности украинско-германского политического диалога на высшем уровне».

12 января в Берлине состоялись нормандские переговоры на уровне советников, на которых Украину представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Новый раунд переговоров политических советников лидеров стран «нормандской четверки» состоится 22 января.

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конфликт на Донбассе
Места
Украина-Германия

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