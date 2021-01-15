Украина вошла в пятерку самых несчастных стран мира

Украина заняла пятое место среди стран с наименьшим «индексом счастья». По итогам 2020 года этот показатель составил 14% — это более чем в два раза меньше, чем в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup International, проведенного в Украине фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии (КМИС).



По результатам опроса, 49% украинцев заявили, что считают себя счастливыми, 14% считают себя ни счастливыми, ни несчастными, и еще 35% ответили, что являются несчастливыми. Всего в опросе в Украине приняли участие 1 004 респондента.



В то же время 37% украинцев считают, что 2021 год будет лучшим, чем предыдущий, а 51% считают, что следующий год будет годом экономических сложностей.



Общий «индекс счастья» украинцев в 2020 году составил 14%. В 2019 году этот показатель был более чем вдвое выше и составил 33%, а в 2018 был на уровне всего 8%. В целом этот индекс в Украине несколько ниже, чем в мире (ниже так называемого «мирового индекса счастья»).



С наименьшими показателями «индекса счастья» стали Северная Македония (-3%), Гана (0%), Гонконг (7%) и Армения (12%). «Самыми счастливыми странами» мира в 2020 году стали Кыргызстан (85%), Казахстан (78%), Эквадор (77%), Колумбия (77%) и Азербайджан (76%).