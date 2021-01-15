Шмыгаль уверяет, что «веерных отключений» электроэнергии не будет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что необходимости в «веерных отключениях» электроэнергии нет.



«15 января "Энергоатом" запускает один из своих блоков, выводит его из ремонта, далее, буквально, через короткое время, запускается второй блок. Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к веерным отключениям, как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны и не будем», — сказал премьер в интервью «Интерфакс-Украина».



По его словам, нынешнее снижение температуры украинская энергосистема пройдет стабильно. Шмыгаль утверждает, что в случае недостатка угля на складах угольных ТЭС, запустят газомазутные блоки, а угольные блоки переведут на сжигание газа.



По его словам, кроме импорта угля, в частности, из Казахстана, уголь обеспечат украинские шахты.



«Единственное, есть определенная инерционность. Когда склады были забиты, угольные шахты приостановили или сократили добычу, а сейчас начинают восстанавливать ее», — сказал он и добавил, что на это требуется определенное время.



Шмыгаль пояснил, что уголь так быстро исчезает со складов из-за совпадения нескольких факторов: смещение ремонтных программ отдельных сторон, в частности, атомных, и похолодание, которые привели к увеличению спроса на электроэнергию.



В «Укрэнерго» заявили, что несмотря на прогнозированное резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января и недостаток угля на складах ТЭС и ТЭЦ, введение так называемых «веерных отключений» электроэнергии пока не планируется.