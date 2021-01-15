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За прошлый год на Донбассе погибли 50 украинских военнослужащих

15 января 2021, 20:50

За прошлый год на Донбассе погибли 50 украинских военнослужащих

В результате боевых действий на Донбассе в течение 2020 года погибли 50 украинских военнослужащих. Об том сообщило министерство обороны, передает «Радио Свобода».

«Количество военнослужащих ВС Украины, которые погибли за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 50 человек. Количество военнослужащих ВС Украины, которые получили ранения за период проведения боевых действий во время ООС с начала 2020 года, составляет 339 человек», — говорится в ответе на запрос издания.

В министерстве добавили, что кроме боевых потерь были и другие. В течение 2020 года умерли 79 украинских военных.

Всего, по данным Минобороны, в ходе проведения сначала АТО, затем — ООС на Донбассе с 2014 года погибли 2 665 военных Вооруженных сил Украины, ранены 10 152. Количество «других погибших (умерших)» военнослужащих, по заявлению ведомства, составляет 1 168 человек.

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