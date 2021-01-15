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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 января

15 января 2021, 22:29

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 января

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявили 439 заболевших COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 40 945 заболевших коронавирусом. Из них 753 человека умерли, а 31 250 выздоровели. Продолжают болеть 8 942 пациента.

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявили 176 случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерли 20 пациентов, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 17 334 случаев заболевания: 10052 человека выписаны, 1 534 — умерли.

В Луганской области лабораторно подтверждено 179 новых случаев COVID-19. В результате осложнений умерли 4 человека. За все время исследований коронавирус выявлен у 12 783 человек. Из них выздоровели — 9339, умерли 349 человек.

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусом и две смерти среди пациентов с этим диагнозом. Об этом сообщили в так называемом минздраве группировки «ЛНР». Всего с начала пандемии в «ЛНР» признали 2 322 случая заражения COVID-19. Из них 1 900 человек излечились, 202 пациента скончались.

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости ковидом на неподконтрольной территории.

Политика

На первом в этом году заседании ТКГ, которое пройдет в формате видеоконференции, стороны обсудят имплементацию Минских соглашений, обеспечение безопасности в зоне конфликта, продолжение разработки «плана совместных шагов», обмен удерживаемыми лицами а также возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье.

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил, что страна может отдать похищенную из Луганска икону Украине, если Киев сможет доказать, что искал ее раньше.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ заявил, что в ведомстве не воспринимают ультиматумов Милорада Додика. Украинская сторона ожидает содействия в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину.

Общество

На КПВВ «Новотроицкое» начали делать бесплатные экспресс-тесты на антиген коронавируса. Для прохождения линии соприкосновения необходимо установить мобильное приложение «Вдома». При этом скорость снятия с самоизоляции будет зависеть от оперативности работы инженеров мобильного приложения «Вдома».

Боевые действия

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали свежие воронки в результате разрывов боеприпасов вблизи оккупированного поселка Молодежное в Луганской области.

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