На Донетчине будут судить 4 женщин за организацию «референдума» в 2014 году

В Донецкой области будут судить четверых женщин, которые в 2014 году принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума в Краматорске и Торецке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Женщин обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса). Обвиняемые были членами так называемых «участковых избирательных комиссий» весной 2014 года.



Сейчас обвинительные акты утверждены прокуратурой и направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальная мера наказания - от пяти до десяти лет лишения свободы.