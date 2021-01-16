Коронавирус на Донетчине: 546 новых случаев заболевания и девять смертей

а минувшие сутки в Донецкой области подтверждено еще 546 новых случаев заболевания коронавирусом. Девять пациентов скончались в результате осложнений. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, по двое пациентов умерли в Константиновской и Краматорской ОТГ, по одному в Марьинской, Авдеевской, Новодонецкой, Добропольской и Селидовской ОТГ.



150 новых случаев заболевания выявили в Мариупольской ОТГ, 109 в Славянской, 37 в Краматорской, 28 в Бахмутской, 22 в Волновахской, 20 в Великоновоселковской, по 19 в Мирноградськой и Николаевской ОТГ, 18 в Константиновской ОТГ, по 16 в Добропольской и Кураховской ОТГ, 14 в Александровской, 12 в Торецкой, по десять в Покровской и Селидовской ОТГ, по восемь в Лиманской и Андреевской ОТГ, по пять в Никольской, Белозерской и Угледарского ОТГ, четыре в Гродовский, три в Сартанской, по два в Мангушской и Марьинской ОТГ, по одному в Дружковской, Черкасской, Шаховской и Очеретинской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 41 491 заболевшего коронавирусом. Из них 762 человека умерли, а 31 250 выздоровели. Продолжают болеть 9 479 пациентов.