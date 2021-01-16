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За сутки «ДНР» зарегистрировала 330 новых случаев заражения COVID-19

16 января 2021, 11:59

За сутки «ДНР» зарегистрировала 330 новых случаев заражения COVID-19

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки зарегистрировано 330 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в так называемом минздраве группировки «ДНР».

Всего с начала пандемии «ДНР» признала 17 664 случая заболевания коронавирусом. Из них на лечении находятся 5 976 пациентов, 10 124 человека выписаны, 1 564 скончались.

Вчера, 15 января, общее число умерших было 1534. Исходя из этих данных, в ОРДО вследствие осложнений от коронавируса за последние сутки умерли 30 человек.

За сутки выявлено 117 случаев пневмоний, на 23 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 101. Всего на лечении 1767 пациентов с пневмониями, из них 673 на кислородной поддержке (+35 за сутки).

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