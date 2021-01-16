В Луганской области подтверждено 155 новых случаев COVID-19. Умерли пять пациентов

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 155 новых случаев COVID-19 в области, умерли еще пять больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



В результате осложнений умерли 89-летний мужчина из города Лисичанск, 96-летняя женщина из Меловского района, 83-летний мужчина из Новоайдарского района, 63-летняя женщина и 89-летний мужчина из Попаснянского района.



66 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, 22 в Попаснянском районе, 14 в Кормянском, по 13 в Старобельском районе и Лисичанске, 11 в Рубежном, шесть в Новопсковском районе, четыре в Троицком, три в Станично-Луганском, два в Белокуракинском, один в Меловском районе.



За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 12 938 человек. Из них выздоровели — 9478, лечатся — 3106, умерли 354 человека.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 27,4%.