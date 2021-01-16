Беспилотники ОБСЕ обстреливали и глушили на Донетчине

Беспилотники миссии ОБСЕ подверглись обстрелу во время полетов вблизи села Бердянское и оккупированного села Васильевка Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии за 14 января.



«Осуществляя полет БПЛА малого радиуса действия вблизи н. п. Бердянское (подконтрольный правительству, 102 км к югу от Донецка), команда Миссии слышала 1 очередь и 5 выстрелов из стрелкового оружия. По оценке, огонь велся в направлении БПЛА», — говорится в отчете.



Этот же беспилотник подвергался глушению во время двух других полетов в этом районе.



«Осуществляя полет БПЛА малого радиуса действия в н. п. Василевка (неподконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка), наблюдатели слышали 6 очередей из стрелкового оружия (по оценке, огонь вели в направлении БПЛА; см. выше)», — говорится в отчете.



Этот беспилотник ОБСЕ также подвергался воздействию помех сигнала GPS. В обоих случаях наблюдатели приземлили БПЛА и остались в этих районах.



Также беспилотники миссии глушили во время полетов над районами возле оккупированными населенными пунктами Крутая Балка и Ясиноватая.