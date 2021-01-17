Штаб ООС: На Донбассе 4 раза обстреляны украинские позиции

За сутки, 16 января, на Донбассе незаконные вооруженные формирования четыре раза открывали огонь по украинским позициям используя стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Обошлось без потерь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Огонь из стрелкового оружия боевики вели вблизи Талаковки. В районе Луганского они открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также неподалеку Южного елась стрельба из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в районе Зайцево зафиксирован огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.



В штабе отметили, что о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщены представители ОБСЕ.



«С начала текущих суток, 17 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», – сказано в сводке.