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«ДНР» на один день откроет пункт пропуска «Еленовка»

17 января 2021, 10:35

«ДНР» на один день откроет пункт пропуска «Еленовка»

В понедельник, 18 января, КПВВ «Еленовка», который временно контролирует группировка «ДНР», будет пропускать людей на въезд и выезд. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».

Пересечь линию разграничения можно будет 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории.

Для въезда в сторону Донецка обязательно необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР». При въезде также нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».

Либо, при желании, можно сдать платный экспресс-тест на COVID-19. В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. Если тест окажется положительным, человек направляется в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны иметь мобильное приложение «Вдома».

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Как и ранее, самоизоляция прекращается после завершения 14 дней при отсутствии симптомов, а также после получения отрицательного ПЦР-теста. Но теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген, который был проведен после пересечения КПВВ. Такое экспресс-тестирование является бесплатным.

Результаты экспресс-теста на антиген, проведенные на КПВВ, будут передаваться в Центр гражданского здоровья, а оттуда попадать в приложение «Вдома», благодаря чему самоизоляция будет прекращаться автоматически.

«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».

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