В Донецкой области за сутки умерли пятеро пациентов с COVID-19

В Донецкой области за сутки лабораторно подтвердили 237 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Среди заболевших - семеро детей. От болезни скончались 5 жителей области. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
С начала пандемии на Донетчине диагностировали заболевание у 41 728 человек, из них:
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 41 728 заболевших коронавирусом. Из них 767 человек умерли, а 31 250 выздоровели. Продолжают болеть 9 711 пациентов.