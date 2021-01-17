В Донецкой области за сутки умерли пятеро пациентов с COVID-19

В Донецкой области за сутки лабораторно подтвердили 237 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Среди заболевших - семеро детей. От болезни скончались 5 жителей области. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала пандемии на Донетчине диагностировали заболевание у 41 728 человек, из них:

выздоровели – 31 250 человека

на лечении – 9 711 пациентов

умерли – 767

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 41 728 заболевших коронавирусом. Из них 767 человек умерли, а 31 250 выздоровели. Продолжают болеть 9 711 пациентов.