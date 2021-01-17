В Макеевке нашли тело пропавшей школьницы

В неподконтрольной Макеевке мертво нашли 13-летнюю девочку. Ее тело извлекли из отстойника шахты имени Ленина. Имя девочки Дарья Кругликова, она пропала 14 января.



Обстоятельства гибели ребенка выясняются. В так называемом «МВД ДНР» утверждают, что предварительно на теле девочки не обнаружено признаков насильственной смерти.



Ранее местные СМИ сообщили, что девочка вышла гулять с соседской собакой и не вернулась. Инцидент произошел в районе школы № 86 в Горняцком районе города. По словам свидетелей, ее видели у одного из водоемов около полудня 14 января. Собака вернулась домой одна и без ошейника.



Была организована поисковая операция. Девочку искали несколько дней волонтеры, спасатели и работники так называемой «полиции ДНР».