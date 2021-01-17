Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 41 728 случаев COVID-19 (31 250 человека выздоровели, а 767 — умерли). За неделю выявлено 2039 случаев заболевания и 42 летальных случая.



Группировка «ДНР» подтверждает 17 905 случая заболевания COVID-19 (10 124 человека выздоровели, 1584 — умерли). В течение недели зафиксировано 1863 заболевших и 146 летальных случаев.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 13 039 человек, из них 9497 человек выздоровели, 354 — умерли). За неделю — 1 064 заболевших и 21 умерший



Группировка «ЛНР» признает 2392 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1921 человек выздоровел, 204 — умерли). За неделю — 148 новых случаев COVID-19 и 13 случаев смерти.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Группировки «Л-ДНР» готовы передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве Виктора Медведчука. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что не может не приветствовать возвращение украинских граждан. В тоже время он подчеркнул, что расценивает заявления группировок, как попытку уклониться от выполнения международных договоренностей.



12 января в Берлине прошла встреча советников лидеров Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия). По итогам переговоров заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак сказал российским журналистам, что «похвастаться нечем».



Политика



Обновление Минских соглашений — необходимое предварительное условие для любого дальнейшего прогресса в окончании войны между Россией и Украиной, считает вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Алексей Резников.



Минреинтеграции обнародовало драфт законопроекта о переходном правосудии для Крыма и отдельных районов Донбасса. Предусматривается, что политика переходного правосудия продлится 25 лет после деоккупации.



Экономика



Группировка «ДНР» заявила, что в 2020 году подконтрольные ей предприятия экспортировали продукцию в 12 стран мира.



Общество



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подтвердил подготовку к началу вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Она должна начаться в январе.



На КПВВ «Новотроицкое» начали делать бесплатные экспресс-тесты на антиген коронавируса. Для прохождения линии соприкосновения необходимо установить мобильное приложение «Вдома». При этом скорость снятия с самоизоляции будет зависеть от оперативности работы инженеров мобильного приложения «Вдома».



На подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях существует практика, когда арестованный может выйти на волю, заплатив взятку сотрудникам «МГБ». Также есть возможность за деньги попасть в список на обмен с Украиной. Об этом изданию «Проект» рассказали бывшие узники.



По данным «Восточной правозащитной группы», на оккупированном Донбассе выдали почти 442 тысяч российских паспортов и более 1,2 миллиона так называемых паспортов группировок «Л-ДНР».



Боевые действия



Наблюдатели миссии ОБСЕ не смогли уточнить информацию о разрушениях в школе под Луганском, так как работники учреждении не пустили их в здание без разрешения боевиков.

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