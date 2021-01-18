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На Донетчине – 91 новый пациент с ковидом

18 января 2021, 09:12

На Донетчине – 91 новый пациент с ковидом

За прошедшие сутки, 17 января, врачи в Донецкой области обнаружили коронавирусную инфекцию еще у 91 человека. Об этом сообщает глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

Среди заболевших – три ребенка.

Наибольшее количество новых пациентов проживают в Бахмутской территориальной громаде – 28 инфицированных, в Краматорской – 22, в Угледарской – 12.

Летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Донецкой области за сутки не было.

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С начала пандемии на Донетчине диагностировали заболевание у 41 817 человек, из них:

  • выздоровели – 35 203
  • на лечении – 5 847
  • умерли – 767

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