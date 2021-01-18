Убийство основателя мариупольского рынка: новые подробности

Государственное бюро расследований продолжает расследовать убийство предпринимателя Владимира Мигоцкого в мариупольском поселке Сартана.
Бывший директор рынка «Киевский» в Мариуполе, предприниматель Владимир Мигоцкий был убит во время конфликта с полицией, которая пыталась задержать его вместе с сыном и еще несколькими людьми. Правоохранители заподозрили их в незаконной вырубке леса. Полицейские открыли огонь по грузовику, когда Мигоцкий пытался уехать с места инцидента.
Как рассказал руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов, у следствия есть 4 версии произошедшего:
Следствию известно, что правоохранители стреляли по авто после того, как Владимир Мигоцкий, который был за рулем, наехал на одного из полицейских. Во время инцидента в сторону уезжавшей «Газели» прозвучало не менее 9 выстрелов.
Евгений Белоусов рассказал, что по автомобилю стрелял 24-летний полицейский. Он является студентом 3-го курса Донецкого юридического университета МВД. В данное время его отстранили от работы. Полицейский сейчас проходит все необходимые экспертизы.
Также сегодня, специалисты приступили к изучению тела погибшего: характер смертельного ранения, состояние, в котором погибший находился во время инцидента и так далее.
Опрошены более 10 свидетелей.
Видеозаписи с нательных камер изучают следователи Государственного бюро расследований, досудебное расследование продолжается, подчеркнул Белоусов.
Бывший директор рынка «Киевский» в Мариуполе, предприниматель Владимир Мигоцкий был убит 16 января полицейским в поселке Сартана под Мариуполем. У полиции и сына Мигоцкого, который был там в момент стрельбы — разные версии произошедшего.