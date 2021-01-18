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Убийство основателя мариупольского рынка: новые подробности

18 января 2021, 13:25

Убийство основателя мариупольского рынка: новые подробности

Государственное бюро расследований продолжает расследовать убийство предпринимателя Владимира Мигоцкого в мариупольском поселке Сартана.

Бывший директор рынка «Киевский» в Мариуполе, предприниматель Владимир Мигоцкий был убит во время конфликта с полицией, которая пыталась задержать его вместе с сыном и еще несколькими людьми. Правоохранители заподозрили их в незаконной вырубке леса. Полицейские открыли огонь по грузовику, когда Мигоцкий пытался уехать с места инцидента.

Как рассказал руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов, у следствия есть 4 версии произошедшего:

  • умышленное убийство и превышение полицейским своих служебных обязанностей
  • неосторожность полицейского
  • умышленное убийство другими сотрудниками полиции, которые находились на месте инцидента
  • умышленное убийство другими людьми, которые пока не известны следствию

Следствию известно, что правоохранители стреляли по авто после того, как Владимир Мигоцкий, который был за рулем, наехал на одного из полицейских. Во время инцидента в сторону уезжавшей «Газели» прозвучало не менее 9 выстрелов. 

Евгений Белоусов рассказал, что по автомобилю стрелял 24-летний полицейский. Он является студентом 3-го курса Донецкого юридического университета МВД. В данное время его отстранили от работы. Полицейский сейчас проходит все необходимые экспертизы.

Также сегодня, специалисты приступили к изучению тела погибшего: характер смертельного ранения, состояние, в котором погибший находился во время инцидента и так далее.   

Опрошены более 10 свидетелей.

Видеозаписи с нательных камер изучают следователи Государственного бюро расследований, досудебное расследование продолжается, подчеркнул Белоусов.

Бывший директор рынка «Киевский» в Мариуполе, предприниматель Владимир Мигоцкий был убит 16 января полицейским в поселке Сартана под Мариуполем. У полиции и сына Мигоцкого, который был там в момент стрельбы — разные версии произошедшего

ТЕГИ

Места
Сартана Мариуполь
Прочее
Стрельба вырубка леса

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