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Работники музеев Украины и Польши обратились к ОБСЕ, чтобы освободить горловчанку из плена «ДНР»

18 января 2021, 13:52

Работники музеев Украины и Польши обратились к ОБСЕ, чтобы освободить горловчанку из плена «ДНР»

Жительница неподконтрольной Горловки, научная сотрудница местного художественного музея Елена Пех находится в плену у незаконных вооруженных формирований с августа 2018 года. Чтобы освободить ее, украинский и польский национальные комитеты Международного совета музеев (ICOM) обратились к ОБСЕ.

Текст обращения «от имени всего музейного сообщества Украины, а также от коллег из ICOM Poland», адресованный действующему председателю ОБСЕ Анн Линде и главе миссии ОБСЕ в Украине Хайди Грау, опубликован на странице Украинского национального комитета ICOM (ICOM Ukraine) в Facebook.

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«В 2014 году вместе с несовершеннолетней дочерью она уехала из оккупированной территории в г.Одесса, но с 2016 года была вынуждена регулярно ездить в Горловку, чтобы заботиться о своей матери, которая нуждалась в медицинской помощи и уходе из-за ухудшения состояния здоровья. Во время одной из таких поездок Елену схватили и обвинили в "измене" и "шпионаже" подконтрольные России формирования. После задержания ее подвергали жестоким пыткам… На основании полученных под давлением показаний, в марте 2020 года ее "осудили" к 13 годам лишения свободы», - говорится в тексте обращения.

В документе отмечается, что Пех во время пыток пыталась совершить самоубийство, а в настоящее время она содержится в колонии №127 в городе Снежное.

«Елена Пех является заложницей… Украинская власть прилагает необходимые усилия для освобождения госпожа Пех, она включена в список удерживаемых лиц, которых предлагается взаимно освободить. К сожалению, запланированное в 2020 году освобождение так и не состоялось. Также, к сожалению, представители российской стороны не выполнили взятые на себя обязательства и не обеспечили доступ к пленникам представителей Международного комитета Красного Креста», - отмечают в Украинском национальном комитете ICOM.

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В обращении содержится призыв к Линде «задействовать все рычаги ОБСЕ» для освобождения Пех.

«Просим Вас воспользоваться своим влиянием, чтобы как можно скорее обеспечить доступ представителей МККК к госпоже Пех и другим пленникам. В частности, просим поднять этот вопрос через представителей ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе на ближайшем заседании», - говорится в документе.

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