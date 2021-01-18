«ДНР» нашла нарушителей карантина почти в половине проверенных автобусов и такси

В отдельных районах Донецкой области группировка «ДНР» не вводит жесткий карантин из-за пандемии коронавируса, но отдельные противоэпидемиологические меры там по-прежнему действуют.



Перевозчиков обязали проводить регулярную дезинфекцию в салонах пассажирского транспорта автобусов и машин в целях противодействия распространению COVID-19. Следить за соблюдением этого правила и за тем, чтобы водители и пассажиры носили маски, обязали работников нескольких «ведомств».

В «ДНР» заявили, что за прошлую неделю в Донецке, Макеевке, Харцызске и Шахтерском районе почти половина проверенных перевозчиков работала с нарушениями. В 23-х из 63-х транспортных средств (автобусы, такси и грузовые автомобили) «выявлены факты нарушений водителями правил дезинфекционной обработки и масочного режима (85 человек — пассажиры и водители)».