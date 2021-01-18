На Луганщине за сутки выявили три новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждены три новых случая коронавируса — по одному в Станично-Луганском районе, Северодонецке и Рубежном. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 042 человека. Из них выздоровели — 9497, лечатся — 3191, умерли 354 человека.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 26,5%.