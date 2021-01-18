ОБСЕ зафиксировала новые мины на окраине Донецка

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали новые мины на западной окраине Петровского района Донецка. Об этом сообщается в отчете миссии за 17 января.



«БПЛА впервые зафиксировал 8 противотанковых мин, установленных поперек дороги на западной окраине Петровского района н. п. Донецк (неподконтрольный правительству). По оценке, эти мины принадлежали вооруженным формированиям. Определить, были ли они установлены недавно, не представлялось возможным», - говорится в отчете.

По данным миссии ООН с августа по октябрь 2020 года от взрывоопасных предметов и мин на Донбассе погибли двое мирных жителей. Еще 22 человека были ранены.