Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 января

18 января 2021, 23:02

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 января

Cитуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки врачи в Донецкой области обнаружили коронавирусную инфекцию еще у 91 человека. Летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не было. С начала пандемии на Донетчине диагностировали заболевание у 41 817 человек, из них 35 203 выздоровели, 5 847 на лечении, 767 умерли.

Группировка «ДНР» не сообщала данные о заболеваемости за минувшие сутки. По состоянию на 17 января там признали 17 905 случая заболевания COVID-19. Из них 10 124 человека выздоровели, 1584 — умерли.

В Луганской области лабораторно подтверждено три новых случаев COVID-19. За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 042 человека. Из них выздоровели — 9497, лечатся — 3191, умерли 354 человека.

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области выявили новую смерть от коронавируса. Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР». Всего формирование подтверждает 2391 случай заболевания: 1921 человек выздоровел, а 205 умерли.

Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что участие России в попытке составить «дорожной карты» по урегулированию конфликта на Донбассе является «серьезной уступкой» Москвы.

Также он отметил, что Россия не согласна с позицией Украины о том, что контроль над украинско-российским участком границы на Донбассе нужно вернуть под контроль Киева до проведения выборов в ОРДЛО.

Кроме этого, Лавров признал, что решения о передаче группировками «ДНР» и «ЛНР» группы удерживаемых граждан Украины было принято при российской поддержке.

На заседании Трехсторонней контактной группы сегодня, 18 января, удалось договориться о возобновлении газоснабжения в Марьинку.

Права человека

По данным «Восточной правозащитной группы», 6 января «МГБ ЛНР» задержало братьев Игоря и Александра Борисовых в неподконтрольной Кадиевке (бывший Стаханов). По информации правозащитников, «ЛНР» ищет доказательства причастности братьев к работе на спецслужбы.

Украинский и польский национальные комитеты Международного совета музеев (ICOM) обратились к ОБСЕ, чтобы освободить из плена жительницу неподконтрольной Горловки, научную сотрудницу местного художественного музея Елену Пех. Женщина находится в плену у незаконных вооруженных формирований с августа 2018 года.

Общество

В 2020 году было зарегистрировано только 3 миллиона пересечений КПВВ в Донецкой и Луганской областях. Это на 78% меньше, чем было в 2019 году, когда КПВВ пересекли около 14 миллионов раз. Такие данные приводит Управление ООН по координации гуманитарных дел.

Группировка «ДНР» приостановит в ночь с 18 на 19 января комендантский час по случаю православного праздника Крещение. Ранее комендантский час в Донецке отменили на новогодние праздники.

Боевые действия

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали новые мины на западной окраине Петровского района Донецка.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 января
22:02
ОБСЕ зафиксировала новые мины на окраине Донецка
21:07
В «ДНР» рассказала о подробностях будущей вакцинации
17:16
В 2020 году КПВВ Донбасса пересекали почти на 80% реже из-за ковида
17:11
«ДНР» нашла нарушителей карантина почти в половине проверенных автобусов и такси
15:37
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
10:45
«ЛНР» задержала двух братьев, их держат под стражей
08:42
«ЛНР» сообщила о 205-й смерти от ковида
23:41
Донбасс. Итоги недели 11 — 17 января
15:23
В Макеевке нашли тело пропавшей школьницы
10:38
«ДНР» и «ЛНР» заявили о новых случаях заражения коронавирусом
10:35
«ДНР» на один день откроет пункт пропуска «Еленовка»
все новости
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 января
22:02
ОБСЕ зафиксировала новые мины на окраине Донецка
21:07
В «ДНР» рассказала о подробностях будущей вакцинации
20:18
Донбасс и не только. У Зеленского назвали приоритеты сотрудничества с Байденом
18:43
Участники ТКГ договорились о возобновлении газоснабжения в Марьинку
17:25
СБУ: Задержанный агент ФСБ РФ предстанет перед судом
17:19
На Луганщине за сутки выявили три новых случая COVID-19
17:16
В 2020 году КПВВ Донбасса пересекали почти на 80% реже из-за ковида
17:11
«ДНР» нашла нарушителей карантина почти в половине проверенных автобусов и такси
15:37
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
15:23
В Мариуполе на Крещение не будет «официальных» прорубей для купания
15:14
Лавров заявил о «поддержке» РФ передачи украинцев из тюрем «Л-ДНР» Медведчуку
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
18 января, 15:37
Сможет ли Киев договориться о мире на Донбассе в 2021 году? ►
16 января, 22:05
«Шахтер» снял фильм о жизни и футболе в прифронтовых городах Донбасса
11 января, 15:10

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция