По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 января

Cитуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки врачи в Донецкой области обнаружили коронавирусную инфекцию еще у 91 человека. Летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не было. С начала пандемии на Донетчине диагностировали заболевание у 41 817 человек, из них 35 203 выздоровели, 5 847 на лечении, 767 умерли.



Группировка «ДНР» не сообщала данные о заболеваемости за минувшие сутки. По состоянию на 17 января там признали 17 905 случая заболевания COVID-19. Из них 10 124 человека выздоровели, 1584 — умерли.



В Луганской области лабораторно подтверждено три новых случаев COVID-19. За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 042 человека. Из них выздоровели — 9497, лечатся — 3191, умерли 354 человека.



За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области выявили новую смерть от коронавируса. Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР». Всего формирование подтверждает 2391 случай заболевания: 1921 человек выздоровел, а 205 умерли.



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Политика



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что участие России в попытке составить «дорожной карты» по урегулированию конфликта на Донбассе является «серьезной уступкой» Москвы.



Также он отметил, что Россия не согласна с позицией Украины о том, что контроль над украинско-российским участком границы на Донбассе нужно вернуть под контроль Киева до проведения выборов в ОРДЛО.



Кроме этого, Лавров признал, что решения о передаче группировками «ДНР» и «ЛНР» группы удерживаемых граждан Украины было принято при российской поддержке.



На заседании Трехсторонней контактной группы сегодня, 18 января, удалось договориться о возобновлении газоснабжения в Марьинку.



Права человека



По данным «Восточной правозащитной группы», 6 января «МГБ ЛНР» задержало братьев Игоря и Александра Борисовых в неподконтрольной Кадиевке (бывший Стаханов). По информации правозащитников, «ЛНР» ищет доказательства причастности братьев к работе на спецслужбы.



Украинский и польский национальные комитеты Международного совета музеев (ICOM) обратились к ОБСЕ, чтобы освободить из плена жительницу неподконтрольной Горловки, научную сотрудницу местного художественного музея Елену Пех. Женщина находится в плену у незаконных вооруженных формирований с августа 2018 года.



Общество



В 2020 году было зарегистрировано только 3 миллиона пересечений КПВВ в Донецкой и Луганской областях. Это на 78% меньше, чем было в 2019 году, когда КПВВ пересекли около 14 миллионов раз. Такие данные приводит Управление ООН по координации гуманитарных дел.



Группировка «ДНР» приостановит в ночь с 18 на 19 января комендантский час по случаю православного праздника Крещение. Ранее комендантский час в Донецке отменили на новогодние праздники.



Боевые действия



Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали новые мины на западной окраине Петровского района Донецка.

Подписывайтесь на рассылку: