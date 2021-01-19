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На Донбассе рассказали про обстрелы вблизи участка разведения

19 января 2021, 07:55

На Донбассе рассказали про обстрелы вблизи участка разведения

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там уточнили, то недалеко от населенного пункта Богдановка незаконные вооруженные формирования открыли огонь из миномета 82-го калибра. Отметим, что рядом с этим селом находится один из участков разведения сил и средств. В этом районе боевикам подконтрольно село Петровское.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

В свою очередь группировка «ДНР» обвинила украинских военных в обстреле окрестностей села Петровское. Как утверждается, было выпущено две мины калибром 82 миллиметра.

С начала текущих суток, 19 января, украинская сторона обстрелов на Донбассе не зафиксировала.

C 27 июля 2020 года и до вечера 17 января 2021 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 6 294 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 2 660 взрывов, 911 пролетевших неопределенных боеприпасов, 90 вспышек дульного пламени и 54 осветительные ракеты, а также не менее 2 579 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

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