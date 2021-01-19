В Турции нашли тела двух украинских моряков с утонувшего судна Arvin

В турецком Бартини достали из воды тела двух украинцев — членов экипажа сухогруза Arvin. Таким образом, количество погибших достигло трех, еще трех моряков ищут.



Об этом сообщил «Укринформ» со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрея Билыка.



«Произошло опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числятся три человека, которых активно ищут», — сказал Билык.



Из-за сложных погодных условий было трудно извлекать тела утонувших. Пришлось привлекать дополнительную спасательную технику. Около 5 часов тела доставали из моря, впоследствии — доставили в морг местной больницы.

Также отмечается, что спасенные украинские моряки, которые были выписаны сегодня из больницы, сейчас находятся в гостинице. Как сообщается, питанием и всем необходимым они обеспечены. Завтра они отправятся в Анкару, откуда вылетят в Украину.

Теплоход Arvin 17 января затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму. Пятеро украинцев и одного иностранца удалось спасти.