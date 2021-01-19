Минздрав Украины отверг закупку российских тестов на коронавирус

Украина не закупала и не планирует закупать ПЦР-тесты производства РФ. Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Тесты закупались в Китае, США, Кореи, Польше, Германии, Великобритании, Франции, Австрии, Канаде, Чехии, Турции, Сингапуре. России тут нет. Большинство ПЦР-тестов закупается у украинского производителя "Украинские генетические технологии" как по госзаказу, так и частными лабораториями», — сказал он.



По словам министра, в Украине есть три юрлица, зарегистрированных в РФ, которые осуществляют свою деятельность через украинских поставщиков.



«Процентное соотношение использования ПЦР-систем, производство которых зарегистрировано в РФ, составляет менее 0,6%. Это используется исключительно в каких-то частных лабораториях. Государство точно не закупало, не закупает, и закупать не планирует», — сказал Степанов.

На временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской области «ЛНР» и «ДНР» проводят тестирование на коронавирус с помощью российских тест-систем.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подтвердил подготовку к началу вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Она должна начаться в январе.