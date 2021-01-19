В «ЛНР» «тихо» заменили «министра образования»

Новым «министром образования» группировки «ЛНР» стал Андрей Лустенко. Ранее о его назначении СМИ «ЛНР» не сообщали. Также новостей об этом не было на сайтах «правительства» и «минобразования».



Сегодня на сайте «Луганского агентсва новостей» вышло интервью с Лустенко. Отмечается, что он возглавил «минобразования» 4 января.



До этого уроженец Луганска Лустенко некоторое время работал в «министерстве образования» сначала в «департаменте контрольно-надзорной деятельности», а затем заместителем тогдашнего «министра» Сергея Цемкало.



Еще ранее Лустенко был заведующим кафедрой социологии «Луганского национального университета имени Владимира Даля».



Кроме того, он принимал участие в так называемом проекте кадрового резерва «Лидеры Луганщины». Телеграм-канал «Тайны Луганской Республики» в декабре писал, что якобы на кандидатуре Андрея Лустенко настаивали приезжавшие в Луганск кураторы из Администрации президента России.



«Почему его? А потому что нужно продемонстрировать общественности, что бесполезный конкурс "Лидеры Луганщины", в котором принимал участие Лустенко, имеет какую-то цену», — подчеркивал телеграм-канал.



По информации этого же канала, предыдущим «министром» Цемкало были «недовольны в Москве», потому он написал заявление об увольнении.



В свежем интервью Лустенко заявил, что образование в ОРЛО «продолжает идти в российское образовательное и культурное пространство».



«Создана целая сеть, целый список заведений, которые подлежат аккредитации по российским нормам, но, естественно, это очень ответственный процесс. Потому что требования — они очень велики и предполагают очень большие ресурсы не только человеческие, но и финансовые, и учебно-методические и так далее», — подчеркнул новый «министр».



Также он акцентировал внимание на том, что у «ЛНР» есть ряд учебных предметов, «которые имеют ярко выраженный воспитательный характер». К таким предметам он отнес русский язык, русскую литературу и «историю отечества».