Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Руководителя суда на Луганщине будут судить за незаконную начисленную премию

19 января 2021, 12:47

Руководителя суда на Луганщине будут судить за незаконную начисленную премию

Бывшего руководителя аппарата-председателя ликвидационной комиссии Апелляционного суда Луганской области обвиняют в незаконном начислении самому себе и своему заместителю премий. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, он с ноября 2018 года по февраль 2019 вносил ложные сведения в финансовую документацию и незаконно начисляла себе и своему заместителю ежемесячные премии, а также надбавки за интенсивность труда. Вследствие неправомерных действий Государственной судебной администрации Украины нанесен материальный ущерб в размере более 145 тысяч гривен.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Ранее сообщалось, что бывшего исполняющего обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Луганской области признан виновным в получении взятки в размере 500 тысяч гривен.

ТЕГИ

Прочее
прокуратура луганской области

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:15
«ДНР» назвала места вакцинации от ковида российским «Спутником V»
10:32
В «ЛНР» «тихо» заменили «министра образования»
09:48
«ДНР» сообщила о 20 новых смертях от коронавируса, «ЛНР» — об одной
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 января
22:02
ОБСЕ зафиксировала новые мины на окраине Донецка
21:07
В «ДНР» рассказали о подробностях будущей вакцинации от ковида
17:16
В 2020 году КПВВ Донбасса пересекали почти на 80% реже из-за ковида
17:11
«ДНР» нашла нарушителей карантина почти в половине проверенных автобусов и такси
15:37
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
10:45
«ЛНР» задержала двух братьев, их держат под стражей
08:42
«ЛНР» сообщила о 205-й смерти от ковида
23:41
Донбасс. Итоги недели 11 — 17 января
все новости
13:19
Кулеба и глава ОБСЕ завтра посетят КПВВ «Золотое»
12:47
Руководителя суда на Луганщине будут судить за незаконную начисленную премию
12:15
«ДНР» назвала места вакцинации от ковида российским «Спутником V»
11:55
Славянская ТЭС аварийно остановила один из энергоблоков. Ремонт продлится два месяца
11:31
Экс-начальника Госгеокадастра Луганщины осудили на 9,5 лет за взятку в 500 тысяч гривен
10:32
В «ЛНР» «тихо» заменили «министра образования»
10:30
Минздрав Украины отверг закупку российских тестов на коронавирус
10:09
В Турции нашли тела двух украинских моряков с утонувшего судна Arvin
09:48
«ДНР» сообщила о 20 новых смертях от коронавируса, «ЛНР» — об одной
09:31
США вводят санкции против «Северного потока-2», а немецкие экологи добились приостановки его строительства
08:42
Коронавирус в Донецкой области: еще 7 умерших и 172 заболевших
08:13
В Украине выявили около 4 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
18 января, 15:37
Сможет ли Киев договориться о мире на Донбассе в 2021 году? ►
16 января, 22:05
«Шахтер» снял фильм о жизни и футболе в прифронтовых городах Донбасса
11 января, 15:10

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция