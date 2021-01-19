ГБР вручило подозрение главе КСУ Тупицкому

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении председателю Конституционного суда Александру Тупицкому. Об этом передает пресс-служба ГБР.



В частности судьи объявили подозрение по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).



В ГБР отметили, что после сообщения о подозрении Тупицкий опровергает его получение, посещая рабочее место. В то же время отстранение судьи от должности — единственный способ, чтобы предотвратить его влияние на сотрудников КСУ, которые являются свидетелями по этому уголовному делу. В частности, судья мог бы препятствовать предоставлению ими документов на запрос следователя, явки на допрос и тому подобное.



«Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для председателя суда, которые не имеют никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанные с его участием в уголовном производстве», — заявили в ГБР.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.



В свою очередь, в Конституционном суде заявили, что судья Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины «О Конституционном суде Украины». А указ Зеленского назвали юридически ничтожным.