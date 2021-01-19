В ОБСЕ допустили увеличение числа камер наблюдения на границе Украины и России

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ может увеличить число камер наблюдения на украинско-российской границе. Об этом заявила действующая председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде.



Она отметила, что из-за огранечений, связанных с пандемией коронавируса, была сокращена численность наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине. Вместе с тем незватка человеческих ресурсов была компенсирована за счет расширения технических возмоностей и установления дополнительных камер наблюдения, указала Линде.



«Я собираюсь поддерживать связь с главой СММ ОБСЕ в Украине для того, чтобы внимательно отслеживать текущую ситуацию и то, где на сегодняшний день нужно больше размещать как наблюдателей, так и необходимые технические средства», — добавила председатель ОБСЕ на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос о возможности усиления мониторингоа границы.