В ДонОГА рассказали, ведут ли учет повторно заболевших COVID-19

В Донецкой области нет статистики повторных заражений COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.



«На сегодня отдельных статистических данных относительно повторных случаев мы не ведем», — сказал Педенко.

Ранее Центр общественного здоровья опубликовал данные, согласно которым 0,25% украинцев или 2161 человек, которые болели на коронавирус, повторно им заразились.



Некоторые исследования показывают, что у большинства людей, перенесших инфекцию, вырабатываются антитела, специфичные для этого вируса, но уровни этих антител могут быть разными.



Так, у пациентов с тяжелой формой заболевания — уровни антител выше, а у тех, у кого была легкая форма или бессимптомное течение заболевания — ниже.



В Донецкой области за последние сутки зарегистрировано еще 7 смертей, вызванных коронавирусом. Кроме того, за понедельник, 18 января, выявлено 172 заболевших.