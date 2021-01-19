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В ДонОГА рассказали, ведут ли учет повторно заболевших COVID-19

19 января 2021, 15:09

В ДонОГА рассказали, ведут ли учет повторно заболевших COVID-19

В Донецкой области нет статистики повторных заражений COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил начальник отдела здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.

«На сегодня отдельных статистических данных относительно повторных случаев мы не ведем», — сказал Педенко.

Ранее Центр общественного здоровья опубликовал данные, согласно которым 0,25% украинцев или 2161 человек, которые болели на коронавирус, повторно им заразились.

Некоторые исследования показывают, что у большинства людей, перенесших инфекцию, вырабатываются антитела, специфичные для этого вируса, но уровни этих антител могут быть разными.

Так, у пациентов с тяжелой формой заболевания — уровни антител выше, а у тех, у кого была легкая форма или бессимптомное течение заболевания — ниже.

В Донецкой области за последние сутки зарегистрировано еще 7 смертей, вызванных коронавирусом. Кроме того, за понедельник, 18 января, выявлено 172 заболевших.

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