СБУ объявила в розыск шестерых боевиков «ЛНР»

На Луганщине по материалам контрразведки СБУ подготовила подозрения и объявила в розыск шестерых участников незаконных вооруженных формирований, причастных к преступлениям против государственной и общественной безопасности.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Так, оперативники и следователи СБУ установили, что с началом российской вооруженной агрессии четверо жителей Кадиевки (ранее Стаханов — ред.) и Алчевска добровольно присоединились к так называемому «МГБ ЛНР».



В рядах боевиков они занимались «контрразведывательной» и диверсионной работой, незаконным преследованием и лишением свободы граждан, принуждением мирного населения к преступной деятельности в пользу «ЛНР». Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и им грозит до 15 лет заключения.



Также контрразведка СБУ задокументировала противоправную деятельность руководителей Голубовского (ранее Кировского — ред.) и Сорокинского (ранее Краснодонского — ред.) горотделов «миграционной службы МВД ЛНР», которые осуществляют принудительную незаконную выдачу паспортов «ЛНР» и прочих «документов» самопровозглашенной республики.

Ранее СБУ разоблачила члена «ЛНР». Ему грозит 8 лет тюрьмы.