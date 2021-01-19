Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ объявила в розыск шестерых боевиков «ЛНР»

19 января 2021, 15:46

СБУ объявила в розыск шестерых боевиков «ЛНР»

На Луганщине по материалам контрразведки СБУ подготовила подозрения и объявила в розыск шестерых участников незаконных вооруженных формирований, причастных к преступлениям против государственной и общественной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, оперативники и следователи СБУ установили, что с началом российской вооруженной агрессии четверо жителей Кадиевки (ранее Стаханов — ред.) и Алчевска добровольно присоединились к так называемому «МГБ ЛНР».

В рядах боевиков они занимались «контрразведывательной» и диверсионной работой, незаконным преследованием и лишением свободы граждан, принуждением мирного населения к преступной деятельности в пользу «ЛНР». Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины и им грозит до 15 лет заключения.

Также контрразведка СБУ задокументировала противоправную деятельность руководителей Голубовского (ранее Кировского — ред.) и Сорокинского (ранее Краснодонского — ред.) горотделов «миграционной службы МВД ЛНР», которые осуществляют принудительную незаконную выдачу паспортов «ЛНР» и прочих «документов» самопровозглашенной республики.

Ранее СБУ разоблачила члена «ЛНР». Ему грозит 8 лет тюрьмы.

ТЕГИ

Прочее
СБУ боевики ЛНР МГБ ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:14
В ТКГ снова не смогли разблокировать работу КПВВ в Счастье и Золотом
12:15
«ДНР» назвала места вакцинации от ковида российским «Спутником V»
10:32
В «ЛНР» «тихо» заменили «министра образования»
09:48
«ДНР» сообщила о 20 новых смертях от коронавируса, «ЛНР» — об одной
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 января
22:02
ОБСЕ зафиксировала новые мины на окраине Донецка
21:07
В «ДНР» рассказали о подробностях будущей вакцинации от ковида
17:16
В 2020 году КПВВ Донбасса пересекали почти на 80% реже из-за ковида
17:11
«ДНР» нашла нарушителей карантина почти в половине проверенных автобусов и такси
15:37
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
10:45
«ЛНР» задержала двух братьев, их держат под стражей
08:42
«ЛНР» сообщила о 205-й смерти от ковида
все новости
17:22
Модератор ОБСЕ отказался составить план по Донбассу, заявили в Киеве
17:15
Коронавирус на Луганщине: 64 новых случая. Четверо больных умерли от осложнений
16:59
«ДНР» и «ЛНР» заявили о введении своих «общественников» в переговоры ТКГ
16:03
Организация Навального выпустила расследование о «дворце Путина» у Черного моря
15:46
СБУ объявила в розыск шестерых боевиков «ЛНР»
15:14
В ТКГ снова не смогли разблокировать работу КПВВ в Счастье и Золотом
15:09
В ДонОГА рассказали, ведут ли учет повторно заболевших COVID-19
14:29
ГБР вручило подозрение главе КСУ Тупицкому
14:24
В ОБСЕ допустили увеличение числа камер наблюдения на границе Украины и России
13:19
Кулеба и глава ОБСЕ завтра посетят КПВВ «Золотое»
12:47
Руководителя суда на Луганщине будут судить за незаконную начисленную премию
12:15
«ДНР» назвала места вакцинации от ковида российским «Спутником V»
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
18 января, 15:37
Сможет ли Киев договориться о мире на Донбассе в 2021 году? ►
16 января, 22:05
«Шахтер» снял фильм о жизни и футболе в прифронтовых городах Донбасса
11 января, 15:10

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция