Модератор ОБСЕ отказался составить план по Донбассу, заявили в Киеве

Украинская сторона выступила с предложением к модератору переговоров в ТКГ от ОБСЕ послу Пьеру Морелю разработать единую «дорожную карту», в которую вошли бы предложения от всех сторон переговоров. На это дипломат ответил отказом.



Об этом «Новостям Донбасса» сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонний контактной группе от Украины Сергей Гармаш.



«Морель не хочет заниматься этим вопросом. Поскольку непонятно, с кем мы разговариваем. И непонятно, какой смысл говорить, если они «официально» декларируют своей целью вхождение в состав Российской Федерации. Какой смысл с ними говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул Гармаш.



Как сообщила украинская сторона в ТКГ, во время сегодняшнего заседания политической подгруппы ее координатор посол Пьер Морель представил свой анализ предложений украинской и российской стороны относительно дальнейших шагов по решению конфликта.



Украинская делегация выступила с предложением к Морелю разработать единый проект документа, в который вошли бы предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ.



Кроме того, во время сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы ТКГ стороны не смогли разблокировать работу КПВВ «Счастье» и «Золотое».

На рассмотрение ТКГ осенью 2020 года были внесены два плана: первый — группировок «ДНР» и «ЛНР» (ОРДЛО), второй — украинской делегации. Россия и «Л-ДНР» раскритиковали украинский план, подчеркивая, что он не соответствует Минским соглашениям. В свою очередь делегация Украины отказалась рассматривать план представителей ОРДЛО, потому что не признает их субъектность. Россия не хочет признавать себя стороной конфликта на Донбассе.



Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на встрече 12 января в Берлине советники лидеров Нормандского формата в очередной раз пытались составить «дорожную карту» движения к реализации Минских соглашений по Донбассу. Следующий раунд переговоров «нормандских советников» должен состояться 22 января.