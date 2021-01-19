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За 2020 год СБУ сообщила о подозрении 35 боевикам «ЛНР»

19 января 2021, 19:33

За 2020 год СБУ сообщила о подозрении 35 боевикам «ЛНР»

За прошедший 2020 год Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 35 боевикам группировки «ЛНР». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что среди них были главари пророссийских незаконных вооруженных формирований, а также участники «террористических и диверсионных групп».

Так, были установлены пятерых участников террористической группы, причастных к обстрелу украинских военных 23 июля 2014 года под Лисичанском. 

Кроме этого, правоохранители задокументировали деятельность четырех боевиков «3 мотострелкового батальона 4 омсбр НМ ЛНР», которые 26 мая 2018 обстреляли позиции сил ООС в районе Бахмутской трассы, в результате которого погибли двое сотрудников спецподразделения «Альфа» СБУ. 

«Также СБУ задержала активных участников ДРГ, причастных к минированию и подрыву мостов в Луганской и Донецкой областях. Сейчас о подозрении сообщено пяти боевикам», — говорится в сообщении.

По информации СБУ, в прошлом году вступили в силу 10 приговоров за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях. Осужденные получили от 5 до 10 лет лишения свободы.

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