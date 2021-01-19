По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 января

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям части Донецкой области зафиксировано семь смертей от коронавируса и 172 новых заболевших COVID-19. За все время исследований коронавирус подтвержден у 41 989 заболевших COVID-19. Из них 35 203 человека выздоровели, а 774 умерли.



В отдельных районах Донецкой области коронавирус диагностировали у 224 человек. Кроме этого, скончались 20 заболевших ранее, заявили в группировке «ДНР». По состоянию на 19 января «ДНР» признает 18 149 случаев COVID-19. Из них 10 162 человека выздоровели, а 1604 умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано 64 новых случая заболевания COVID-19. За сутки умерла четверо ранее заболевших пациентов.С начала пандемии подтверждено 13 106 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 9 799 человек, а 358 умерли.



В отдельных районах Луганской области группировка «ЛНР» за сутки зафиксировала новую смерть от коронавируса. О новых случаях заболевания в луганском «минздраве» не сообщили. Всего там признают 2 391 заболевших ковидом. Из них 1933 человека выписано, а 203 — скончались.



Политика



Во время сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) сторонам не удалось разблокировать пропуск через КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области.



Группировки «ЛНР» и «ДНР» заявили о том, что в переговорах Трехсторонней контактной группы вместе с ними будут принимать участие «представители общественности». Они уже приняли участие в сегодняшнем заседании рабочих подгрупп.



Украинская сторона во время заседания ТКГ выступила с предложением к модератору переговоров от ОБСЕ послу Пьеру Морелю разработать единую «дорожную карту», в которую вошли бы предложения от всех сторон переговоров. На это дипломат ответил отказом.



По данным онлайн-издания «Спектр» группировка «ДНР» намеренна лишить гражданских и имущественных прав донецких граждан Украины, которые не получат «паспорт ДНР».

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