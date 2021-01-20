В Украине выявили 4383 заболевших ковидом за сутки. Выздоровело на 10 тысяч человек больше

За минувшие сутки, 19 января, в Украине выявили 4 383 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 15 501 человек выздоровел, а 212 ранее заболевших умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии коронавируса в стране зарегистрировано 1 172 038 заболевших этой болезнью. При этом 900 749 человека выздоровели, а 21 258 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.



За день было проведено 45 790 тестирований на коронавирус.