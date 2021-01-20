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На Донбассе заявили о новых обстрелах

20 января 2021, 08:31

На Донбассе заявили о новых обстрелах

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье незаконные вооруженные формирования открывали огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе Пивденного боевики вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы НВФ украинские военные открыли огонь. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК оповещены представители ОБСЕ.

В группировке «ДНР» утверждают, что в течение дня были зафиксированы обстрелы района села Ужовка (Ленинское). Также боевики обвинили украинских военных в обстреле их позиций у села Пикузы (Коминтерново) и в районе поселка шахты имени Гагарина на окраине Горловки.

С 27 июля 2020 года по 18 января 2021-го Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 6 313 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 2 664 взрыва, 911 неопределенных пролетевших боеприпасов, 90 вспышек дульного пламени и 54 осветительные ракеты, а также не менее 2 594 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

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