«ДНР»: Еще 230 заболевших и 22 умерших от ковида

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 230 заболевших коронавирусом. Кроме того, 22 человека умерли, а 106 выздоровели.



Об этом сообщает «минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 18 379 случаев COVID-19. Из них 10 268 человек выздоровели, а умерли — 1626.



Продолжают болеть 6485 пациентов.



За сутки «ДНР» также зафиксировала 106 случаев пневмоний, что на 20 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 72 человека. Всего на лечении находится 1757 пациентов с пневмониями, из них 675 на кислородной поддержке (+16 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

На подконтрольной Украине части Донецкой области число заболевших коронавирусом увеличилось на 209 человек. Всего там выявили 42 198 заболевших ковидом. Из них 35 203 человека выздоровели, а 774 умерли.